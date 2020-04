UEFA deixa "recomendação forte" para os campeonatos terminarem

JN/Agências Hoje às 16:16 Facebook

Entidade que tutela o futebol europeu voltou a reunir-se, por videoconferência, com os 55 membros. Encontros continuam esta semana.

A UEFA deixou esta terça-feira uma "recomendação forte" aos 55 membros para que as Ligas de futebol possam ser concluídas, após a suspensão devido à pandemia de Covid-19, sem, no entanto, especificar um calendário preciso.

Em comunicado, o organismo de cúpula do futebol europeu dá conta de uma reunião com as 55 associações que dele fazem parte, por videoconferência, no qual foi deixada a recomendação "para que se terminem as principais ligas e taças de cada país".

A UEFA admite ainda que sejam considerados "alguns casos especiais assim que sejam desenvolvidas as linhas orientadoras sobre a participação nas competições europeias" da próxima época, no caso de campeonatos que sejam cancelados.