UEFA distingue Federação Portuguesa de Futebol

A Federação Portuguesa e Futebol foi distinguida com o prémio UEFA Grow Award 2021 pela campanha no Euro 2020.

O projeto "The case study of Portugal fans abroad" levou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a vencer o prémio UEFA Grow Award 2021, na temática Fan Engagement, pelo sucesso em levar adeptos aos jogos da Seleção Nacional no estrangeiro.

O projeto foi levado a cabo através do Portugal+, que tinha como objetivo levar o maior número de adeptos portugueses possíveis aos jogos de Portugal no estrangeiro no Euro 2020. As pessoas que quisessem acompanhar a seleção nacional na competição deste verão, tinham apoio no processo logístico da viagem como a deslocação para os estádios e indicação de locais para realizar testes à covid-19.

Para além de contarem com o acompanhamento da equipa do Apoio ao Adepto, os fãs tinham locais de animação perto dos estádios. Este projeto aumentou o número de adeptos portugueses no estrangeiro e fez com que os bilhetes para os jogos esgotassem na sua maioria.