UEFA mantém oposição "avassaladora" à Superliga

A UEFA advertiu, esta terça-feira, que a oposição do futebol europeu à Superliga, uma competição fechada, promovida por alguns dos principais clubes continentais, "continua a ser tão avassaladora" quanto foi quando o projeto foi anunciado, em abril de 2021.

A posição do organismo regulador do futebol europeu surgiu após uma reunião com responsáveis da empresa A22 Sports, que presta serviços de criação e gestão de competições desportivas, incluindo a Superliga.

Na sede da UEFA, em Nyon (Suíça), foi dada a oportunidade à A22 Sports de "se dirigir a todas as autoridades verdadeiramente representativas do futebol europeu", as quais "reafirmaram em conjunto que a oposição à autoproclamada Superliga continua a ser tão avassaladora quanto o foi desde abril de 2021".

A UEFA ouviu, "com surpresa", a declaração do diretor-geral da empresa, Bernd Reichart, de que não representa nenhum clube, nem mesmo os três que continuam a apoiar abertamente o projeto: Real Madrid, Barcelona e Juventus.

"A UEFA e as partes interessadas mantêm-se comprometidas com os fundamentos do futebol europeu, que se baseiam na abertura, na solidariedade, na meritocracia e servem objetivos mais amplos de princípios desportivos e de interesse social, em oposição à lógica de privilégio", assinalou a entidade.

Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, foi um dos participantes na reunião, na qualidade de membro da direção da Associação Europeia de Clubes.