UEFA multa Benfica em quase 40 mil euros por mau comportamento dos adeptos

O Benfica foi multado pela Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA em cerca de 40 mil euros devido ao mau comportamento dos adeptos e ao bloqueio de acesso na receção ao Liverpool, no jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões, disputado a 5 de abril.

As águias foram multadas em cinco mil euros pela invasão de campo por parte de adeptos (dois jovens saltaram para o relvado, fugiram aos seguranças e tentaram ir ter com Darwin e Weigl para lhes pedir as camisolas); em 8000 mil euros por bloquear passagens para o público; 5750 euros por uso de pirotecnia; e a mais alta de todas - em 20 mil euros - por arremesso de objetos (nas imagens televisivas é perceptível um espectador a lançar um pau em direção ao ex-portista Luiz Diaz).