UEFA multa Fenerbhaçe em 50 mil euros por cânticos de apoio a Putin

A UEFA aplicou esta sexta-feira ao Fenerbahçe, da Turquia, uma multa de 50.000 euros e o encerramento parcial do seu estádio no próximo jogo europeu devido ao lançamento de objetos e aos cânticos de apoio ao presidente russo Vladimir Putin.

No entanto, a decisão de encerrar parcialmente o estádio fica suspensa durante dois anos, sendo aplicada em caso de reincidência de comportamento inadequado dos adeptos do Fenerbhaçe, segundo a UEFA, que repreendeu também a conduta imprópria da equipa orientada pelo português Jorge Jesus.

O organismo máximo do futebol europeu tinha aberto uma investigação, conduzida por um inspetor do Comité de Ética e Disciplina, na sequência dos cânticos entoados pelos adeptos turcos, gritando o nome do presidente russo Vladimir Putin, após o Dínamo de Kiev marcar o primeiro golo, por Vitaliy Buyalskiy, no jogo da segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, a 27 de julho.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro último e mantém partes do território ucraniano ocupadas.

Aparentemente em reação a esses cânticos, o técnico do Dínamo, o romeno Mircea Lucescu, recusou-se a participar na conferência de imprensa a seguir ao jogo, durante o qual o Fenerbahçe recebeu um total de seis cartões amarelos e o Dínamo sete.