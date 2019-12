UEFA multa Vitória de Guimarães e suspende técnicos

Adriano Rocha Hoje às 14:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O atraso no início do jogo com o Standard Liège, no D. Afonso Henriques, custou uma multa de 20 mil euros ao V. Guimarães, que teve ainda os treinadores Ivo Vieira (principal) e Moreno (adjunto) suspensos por um jogo pelo Comité Disciplinar, de Ética e Controlo da UEFA.

Mas se Moreno vai ter mesmo de cumprir a suspensão quando voltar a disputar um jogo europeu - o V. Guimarães já está eliminado das provas da UEFA em 2019/20 -, Ivo Vieira viu a aplicação do castigo suspensa por um ano. Ou seja, a punição extingue-se se o técnico não voltar a infringir as regras disciplinares da UEFA nos próximos 12 meses.

Ivo Vieira foi punido precisamente pelo atraso no início do jogo, enquanto a suspensão de Moreno decorre da expulsão após repetidos protestos contra a equipa de arbitragem na partida com os belgas, a 28 de novembro, da quinta jornada do Grupo F da Liga Europa.