UEFA permite público nos jogos da Liga dos Campeões

A UEFA anunciou esta quinta-feira que vai permitir o regresso dos adeptos aos estádios nos jogos da Liga dos Campeões, na sequência das boas indicações deixadas pelo teste realizado na Supertaça Europeia, no jogo entre Bayern de Munique e Sevilha, em Budapeste, na Hungria.

Apesar da indicação dada pela UEFA, a presença de público só acontecerá se as autoridades de saúde do país onde se disputará o encontro em questão derem permissão para tal.



As primeiras indicações apontam para que os estádios possam receber até 30% da lotação total.