Hoje às 17:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Jornal francês L'Équipe avança que a decisão de adiamento do Euro-2020, por causa do Covid-19, deverá ser confirmada na próxima terça-feira, em reunião entre as federações europeias.

O diário francês refere também que a Liga dos Campeões e a Liga Europa serão suspensas.

O L'Équipe acrescenta que terá de existir uma negociação entre UEFA e FIFA, a respeito do Mundial de Clubes (com novo formato), que está planeado para o verão de 2021.