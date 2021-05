UEFA quer 20 mil adeptos na final da Champions no Porto

Nuno A. Amaral Hoje às 07:32 Facebook

A final da maior competição europeia de clubes irá mesmo realizar-se em Portugal pelo segundo ano seguido, desta vez no Estádio do Dragão, depois de a UEFA ter recebido sinais positivos das autoridades lusas quanto à presença de público nas bancadas do anfiteatro portista, no duelo do próximo dia 29 entre Manchester City e Chelsea.

Ao que foi possível apurar, o organismo que tutela o futebol europeu pretende ter 20 mil espectadores a assistir à decisão da Champions e esse é o único fator que ainda está a impedir a ratificação da escolha.

No entanto, depois de o Governo e a DGS terem autorizado ontem a Liga portuguesa a abrir os estádios na última jornada, agendada para a próxima semana, com 10% da lotação disponível, em jogos que funcionarão como eventos-teste, ficou aberto o caminho para que a realização da final no Dragão se torne realidade.