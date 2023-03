UEFA reembolsa adeptos do Liverpool pelos incidentes na final da Champions

Rui Almeida Santos Hoje às 13:07 Facebook

A UEFA vai reembolsar os adeptos do Liverpool afetados pelos incidentes ocorridos antes da final da última edição da Liga dos Campeões, nas imediações do Stade de France, em Paris.

Num comunicado publicado no seu sítio oficial, a UEFA, entidade que rege as competições de futebol na Europa, revelou que decidiu "implementar um sistema especial de reembolso para os adeptos que foram mais afetados no acesso ao Stade de France a 28 de maio de 2022", dia da final da última Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Liverpool.

Os momentos que antecederam a partida ficaram marcados por momentos de tensão e violência envolvendo adeptos e a polícia.

Uma investigação independente, liderada pelo antigo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, aponta à UEFA, "como detentor do evento", a responsabilidade do caos que se instalou, "que quase levou a um desastre".

O relatório evidencia a má gestão nos acessos às entradas do estádio, a falta de planos de contingência e a atuação das forças policiais como principais razões que resultaram numa situação grave e complexa.

Quase um ano depois, a UEFA abre um período de reembolso que "abrange toda a alocação de bilhetes do Liverpool para a final, ou seja, 19.618 bilhetes", processo que contará com a colaboração do clube inglês.

Os restantes adeptos que cumprirem os critérios de reembolso devem contactar a UEFA para o efeito.

"Reconhecemos as experiências negativas dos adeptos no dia do jogo. Com este plano reembolsaremos os adeptos que compraram bilhetes e que foram os mais afetados pelas dificuldades de acesso ao estádio", comentou o Secretário-geral da UEFA, Theodore Theodoridis, citado pelo sítio da entidade.

Dentro das quatro linhas, o Real Madrid conquistou a final da Liga dos Campeões ao derrotar o Liverpool (1-0) com um golo de Vinícius Júnior.