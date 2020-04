UEFA rejeita recurso e mantém três jogos de castigo a Soares

JN/Agências Hoje às 17:00 Facebook

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA manteve os três jogos de castigo ao brasileiro Tiquinho Soares, rejeitando o recurso do F. C. Porto, que assim não poderá contar com o avançado nos próximos compromissos europeus.

Soares viu um cartão vermelho direto na derrota (3-1) caseira do F. C. Porto frente aos alemães do Bayer Leverkusen, que ditou o afastamento dos dragões da Liga Europa nos 16 avos de final, a 27 de fevereiro.

Além de manter o castigo ao ponta de lança, divulgado na segunda-feira, o organismo que rege o futebol europeu multou os portistas em cerca de 28 mil euros, sendo que 10 mil se devem a conduta imprópria da equipa, que recebeu cinco ou mais cartões amarelos naquele encontro, e 18 mil pelo bloqueio de passagens públicas.

Antes, no último desafio da fase de grupos, disputado a 12 de dezembro de 2019, no Estádio do Dragão, frente ao Feyenoord, da Holanda, o F. C. Porto foi castigado em 16 mil euros também pelo bloqueio de escadas.

De resto, o Comité da UEFA reduziu uma coima no valor de cinco mil euros para 2500, por invasão de campo, mas multou o clube da invicta em 3250 euros por pirotecnia, no jogo com o Young Boys, na Suíça, a 28 de novembro de 2019.