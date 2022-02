UEFA rejeita recurso e Wendell falha Lazio

JN/Agências Hoje às 17:49 Facebook

A UEFA rejeitou o recurso apresentado pelo F. C. Porto e manteve o castigo de três jogos do futebolista Wendell, que assim falha, também, o segundo duelo com o Lazio na Liga Europa, anunciou, esta sexta-feira, o organismo que gere o futebol europeu.

Em causa está o duelo entre o F. C. Porto e o Atlético Madrid, na Liga dos Campeões, em que o lateral brasileiro foi expulso com um cartão vermelho direto por agressão a um adversário, situação que levou a UEFA a punir o jogador dos dragões com três jogos de suspensão.

O F. C. Porto apresentou recurso, mas a UEFA confirmou o castigo de Wendell, que assim falha por completo a eliminatória com a Lazio, do 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, e também o primeiro jogo dos oitavos, caso a equipa de Sérgio Conceição continue em prova.

Já sem Wendell, na primeira mão, em casa, os 'dragões' bateram a formação italiana por 2-1.

A UEFA confirmou igualmente o castigo de Kyle Walker, do Manchester City, situação que deixa o defesa inglês fora do próximo duelo com o Sporting, depois de já ter falhado o encontro em Alvalade (5-0), dos oitavos da Liga dos Campeões.

O organismo que rege o futebol europeu abriu ainda um inquérito ao Marselha, pelo comportamento dos seus adeptos na receção ao Qarabag, na Liga Europa Conferência.