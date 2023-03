UEFA relega segurança de adeptos no Dragão para F. C. Porto e autoridades

JN/Agências Hoje às 14:38 Facebook

A UEFA "está a investigar" a queixa apresentada pelo Inter Milão, após centenas de adeptos italianos terem sido impedidos de aceder ao recinto do F. C. Porto antes da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em resposta enviada por escrito à agência Lusa, fonte do organismo regulador do futebol europeu remeteu "a responsabilidade pela gestão segura dos espetadores e a política de bilhética associada" ao organizador do duelo e às autoridades competentes.

"A UEFA foi informada de que um grande número de adeptos visitantes tinha comprado ingressos para setores destinados aos fãs da equipa da casa. Os regulamentos da UEFA estipulam que 5% da capacidade do estádio deve ser providenciada à equipa visitante, numa área segregada para os seus apoiantes. Medidas de mitigação foram discutidas entre os dois clubes", agregou o organismo liderado pelo esloveno Aleksander Ceferin.

No final do jogo de terça-feira, que ditou a saída do F. C. Porto da Liga dos Campeões, o administrador delegado do Inter Milão, Giuseppe Marotta, anunciou a apresentação de uma queixa na UEFA, em declarações reproduzidas no sítio oficial do clube na Internet.

"Gostava de agradecer aos nossos adeptos que estiveram presentes [no Porto]. Os meus pensamentos também estão com os inúmeros fãs que não puderam entrar no estádio, apesar de terem comprado um bilhete legítimo. Vamos fazer uma reclamação à UEFA e procurar o diálogo para entender o que aconteceu, porque é um assunto sério", vincou.

Nas redes sociais estão a circular diversos vídeos de aglomeração de adeptos afetos ao Inter Milão nos acessos ao Estádio do Dragão, no Porto, depois de alegadamente terem apresentado na sua posse ingressos para a zona destinada aos apoiantes do FC Porto.

Em comunicado, os 'azuis e brancos' já tinham advertido na véspera do desafio que, "por razões de segurança", seria negada a entrada de adeptos do clube visitante com bilhetes que não tivessem sido adquiridos diretamente junto do segundo classificado da Serie A.

"Vi algumas crianças e famílias muito chateadas. É algo que lamentamos muito e agrega um sabor amargo à noite. Essas coisas não deveriam acontecer com nenhum adepto, já que o futebol devia ser sobre alegria e união", salientou Giuseppe Marotta, congratulando os futebolistas orientados por Simone Inzhagi pela continuidade na Liga dos Campeões.

O F. C. Porto foi afastado na terça-feira dos oitavos de final, ao empatar 0-0 na receção ao Inter Milão, depois da derrota tangencial (0-1) sofrida em Itália, tendo terminado o desafio da segunda mão em inferioridade numérica, devido à expulsão de Pepê (90+7 minutos).