UEFA reúne um milhão de euros para apoiar crianças afetadas pela guerra

Organismo que tutela as competições europeias de futebol quer ter um papel ativo no apoio a um estrato da população "muito vulnerável" em conflitos como o que opõe a Rússia à Ucrânia, lembra o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.

Os membros da Fundação para as Crianças, criada pela UEFA, e o seu presidente, Aleksander Ceferin, reuniram 1 milhão de euros para apoiar crianças em território ucraniano, bem como as que se refugiaram em países vizinhos à Ucrânia.

Foi igualmente disponibilizado, de forma imediata, um fundo de emergência de 100 mil euros com o mesmo fim, que será aplicado pela federação moldava de futebol, que tem colaborado com organizações humanitárias no apoio a crianças afetadas pela invasão militar da Rússia ao território ucraniano. Parte deste valor será canalizado para a compra de medicamentos e para ajudar a suprir outras necessidades dos hospitais pediátricos locais.

Ao site da UEFA, Aleksander Ceferin lembrou que "as crianças são muito vulneráveis em conflitos como o atual", sendo o papel de instituições como a que preside "defender os seus direitos e a sua saúde".

"Graças à solidariedade do futebol europeu e ao apoio dos nossos parceiros, foi possível conseguir algum apoio para crianças que precisam dele urgentemente, na Ucrânia e nos seus países vizinhos", acrescentou o presidente da UEFA.