UEFA suspende adjunto Vítor Bruno por dois jogos

O Comité Disciplinar, de Ética e Controlo da UEFA puniu Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição, com dois jogos de castigo, por comportamento antidesportivo durante o jogo com o Young Boys, na Suíça, a 28 de novembro, da quinta jornada do Grupo G da Liga Europa, que os dragões ganharam por 2-1.

A decisão, que foi tomada na reunião de 12 de dezembro e agora publicitada, afasta Vítor Bruno dos duelos com os alemães do Bayer Leverkusen, referentes aos 16 avos de final da Liga Europa.

Vítor Bruno foi expulso do banco de suplentes pelo árbitro húngaro Tamas Bognar na parte final da partida de Berna.

Os dragões jogam na Alemanha a 20 de fevereiro (20 horas) e recebem o Bayer Leverkusen sete dias depois, a 27 (17.55 horas).