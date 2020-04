UEFA suspende competições indefinidamente

JN Hoje às 16:34 Facebook

A UEFA anunciou esta quarta-feira a suspensão por tempo indeterminado de todas as competições sob a sua égide, Liga dos Campeões e Liga Europa incluídas, devido à pandemia de Covid-19.

"Todas as provas de seleções nacionais masculinas e femininas agendadas para junho de 2020 são adiadas até nova indicação. Isto inclui os jogos dos play-offs do Euro2020 e os jogos de qualificação para o Euro2021 feminino. Todas as outras competições da UEFA, incluídos os jogos particulares internacionais, continuam adiados até nova indicação", começou por referir o organismo que gere o futebol europeu num comunicado publicado no site oficial.

Isto significa que os encontros da Liga dos Campeões e da Liga Europa que ainda faltam disputar também foram adiados indefinidamente.

A nível da competições jovens de seleções, a UEFA anunciou o cancelamento das fases finais dos Europeus masculino de sub-17 e feminino de sub-19, enquanto as fases finais masculina de sub-19 (qualificação para o Mundial de sub-20) e feminina de sub-17 (qualificação para o Mundial de sub-17) foram adiadas indefinidamente.

O futsal também não escapou, com a fase final da Liga dos Campeões a também ser suspensa por tempo indeterminado.

Também os praxos de inscrições dos clubes nas provas europeias de 2020/21 foram adiados indefinidamente, especialmente os que dizem respeito ao registo de jogadores. A UEFA estabelecerá novas datas oportunamente.