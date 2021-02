UEFA suspende dois jogadores do Salzburgo por doping

JN/Agências Hoje às 21:21 Facebook

Os austríacos do Salzburgo revelaram esta quinta-feira, a poucas horas de defrontar o Villarreal na Liga Europa, que a UEFA suspendeu por doping os jogadores Mohamed Camara e Sekou Koita, sancionados por três meses e com efeitos imediatos.

Segundo o comunicado do clube austríaco, a sanção aplica-se "de imediato e afeta todas as atividades futebolistas internacionais e de clubes".

Koita, avançado, e Camara, médio, acusaram positivo num teste antidopagem quando ao serviço da seleção do Mali, em novembro de 2020, após terem consumido uma substância proibida, com efeitos que minimizam o impacto da altitude no desempenho desportivo.

A situação levou ao despedimento do médico da seleção e, agora, sanciona os dois atletas, ambos importantes no líder da liga da Áustria: Koita leva já 17 golos e 10 assistências em 28 jogos esta época.

Os dois jogadores desfalcam no imediato a formação de Salzburgo, que já não conta com os dois defesas centrais titulares, Maximilian Wober e André Ramalho, para a partida.