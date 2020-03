UEFA tem três planos para retomar as competições de futebol

Luís Antunes Hoje às 19:03 Facebook

Aleksander Ceferin, líder da UEFA, assumiu, este sábado, que a organização tem três "timings" para o regresso à competição que oscilam entre maio e o final de junho.

"Ninguém sabe quando é que a pandemia vai terminar. Há um plano A, B ou C e estamos em contacto com as ligas. Temos um grupo de trabalho, mas devemos aguardar como em todos os setores", referiu o responsável numa entrevista ao diário italiano "La Repubblica".

"A temporada pode recomeçar em meados de maio, junho ou no fim de junho", afirmou. "Existe inclusive uma proposta para terminar a época no início da próxima que começaria mais tarde", disse. Esta última, uma ideia defendida, sexta-feira, pelo ex-treinador do F. C. Porto, André Villas-Boas, agora ao serviço do Marselha.

"Mas sem saber quando a pandemia termina não pode haver decisão final", sustentou Ceferin.

Por outro lado, lembrou não "existir espaço para egoísmo" na questão do corte de salários que alega ganhar apoio entre os futebolistas.

O dirigente revelou-se ainda desapontado com a União Europeia. "Está dividida e é mais fraca. Não há solidariedade e é muito triste", acentuou esloveno.