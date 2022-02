Ugarte aborda "o jogo mais importante da carreira"

André Bucho Hoje às 19:06 Facebook

Médio confessa algum nervosismo antes do encontro com o Manchester City, mas acredita nas possibilidades do Sporting seguir em frente, ultrapassando os oitavos de final da competição.

"Fico sempre um pouco nervoso, mas como digo o Manchester City obviamente é favorito. Nós estamos muito unidos, temos muita convicção e acreditamos no que fazemos.", atirou o uruguaio, na antevisão ao encontro de terça-feira com os ingleses. (20 horas, ELEVEN1).

Sobre os incidentes no clássico, o jovem leão diz que são "coisas que não são boas", mas que o plantel deixou o assunto de lado, até porque "neste momento não nos adianta de nada". "Amanhã temos um jogo muito importante e o nosso foco tem de ser esse a 100%", explica ainda.

A viver as primeiras experiências de Liga dos Campeões, assume que é "o jogo mais importante da minha carreira, por tudo o que representa e contra a equipa que jogamos", acrescentando que é na posição de 6 onde se sente mais confortável. "Tenho coisas para aprender, tive o meu tempo de adaptação, acredito que a posição onde me sinto mais confortável é a seis, mas jogarei onde seja, nem que seja para entender o jogo. O importante é o funcionamento da equipa.", diz, destacando a importância da concorrência interna. "Somos quatro no meio, não dois titulares e dois suplentes. Assim fica mais fácil e é uma competição entre nós que serve bem para todos. Aprendi muito com o Palhinha."

Sobre a possibilidade dos leões seguirem em frente, foca-se nos detalhes, que considera decisivos. "Nós temos de fazer um grande jogo, nesta fase resolve-se nos detalhes porque as equipas têm muita qualidade e o jogo define-se aí. O Sporting tem de estar nesse nível. Teremos de fazer uma grande partida.", concluiu.