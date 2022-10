Ugarte aborda renovação e relação com Morita

André Bucho Hoje às 15:48 Facebook

O uruguaio foi o escolhido para fazer a antevisão ao encontro do Sporting com o Marselha e mostrou-se satisfeito no Sporting, garantindo que não dá a presença no Mundial ao serviço do Uruguai como garantida.

A renovação de contrato de Ugarte com o Sporting está em cima da mesa e esta terça-feira o uruguaio mostrou-se satisfeito de leão ao peito. "Ainda não falei nisso, mas sinto-me muito bem no Sporting com todos, os companheiros, os dirigentes, os adeptos. Estou muito contente e feliz, o Sporting dá-me esta grande hipótese de jogar na Champions", começou por explicar o médio, que abordou a relação com o habitual parceiro do meio-campo, Morita.

"O Morita está sempre com um sorriso e boa energia. Ao principio não nos falávamos muito, mas agora já nos entendemos melhor. É um grande jogador, com características diferentes do Matheus, temos de nos complementar", afirmou, revelando também como se sentiu na temporada passada, quando era habitual suplente de Palhinha e Matheus Nunes. "Aprendi muito com o Palhinha e com o Matheus. Tinha muita vontade de jogar, mas queria aprender. Sempre dei o meu melhor", justificou.

Presença frequente nas últimas convocatórias para a seleção do Uruguai, rival de Portugal no Mundial, não dá por garantida a presença no Qatar. "Não gosto de visualizar muito o futuro, sou mais adepto de trabalhar para conseguir as coisas, dar o melhor, mas claro que me encantaria ir", explicou.

Recentemente, o médio foi associado ao Paris Saint-Germain, mas garantiu que isso lhe passou ao lado. "Não pensei nisso, estamos numa fase com muitos jogos seguidos; é acabar um jogo, festejar ou digerir e pensar já no próximo. Não pensei nesse tema, estou sempre focado no Sporting"

Sobre o Marselha, afirma que os leões aprenderam a lição depois da derrota por 4-1 em França. "Temos de ser mais rigorosos nos detalhes, focados a 100% nos 90 minutos, porque nesta competição distrais-te um minuto e é golo. Temos de ter atenção", explicou.