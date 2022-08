Ugarte ainda condicionado a dois dias do jogo em Braga

JN Hoje às 14:21 Facebook

Ugarte continua a trabalhar de forma condicionada, a dois dias da estreia do Sporting na Liga, na casa do Sporting de Braga.

Rúben Amorim continua a não poder contar com o uruguaio Manuel Ugarte na preparação do jogo com o Sporting de Braga, que se disputa no domingo (18 horas), a contar para a jornada inaugural da Liga.

O médio, que se magoou nas costas no jogo de atribuição do troféu "5 Violinos", frente ao Sevilha, continua a fazer trabalho condicionado e mantém-se em dúvida para o jogo frente aos arsenalistas.

Fora de combate está o guarda-redes Antonio Adán, a contas com uma lesão no joelho, que o fará falhar grande parte da fase inicial da temporada. O espanhol é o único nome a constar no boletim clínico dos leões.

No sábado, o plantel do Sporting volta aos treinos, com uma sessão matinal. Às 15h45, Rúben Amorim faz a antevisão do jogo com o Sporting de Braga, no auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade.