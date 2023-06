Ugarte confirma saída para o PSG: "Vou para um clube gigante"

JN Hoje às 12:44 Facebook

No rescaldo do triunfo da seleção do Uruguai frente à Nicarágua (4-1), num jogo-treino, Manuel Ugarte, que assistiu ao encontro no estádio, confirmou que vai jogar no PSG na próxima temporada.

"Agora há que descansar para começar com tudo no PSG. Vou para um clube gigante, ainda nem me apercebi bem disso", disse Ugarte, lamentando apenas não poder partilhar balneário com Lionel Messi, que saiu para o Inter Miami. "Teria sido incrível jogar com ele, mas são coisas do futebol. Mas estou muito contente", referiu o jogador, citado pela imprensa local.

Ugarte custou 60 milhões de euros ao campeão francês, depois de duas épocas de nível elevado ao serviço do Sporting.

Ainda referente ao jogo entre o Uruguai e Nicarágua, destaque para a titularidade do guarda-redes leonino Franco Israel na baliza uruguaia.