Ugarte confirmado como reforço do Sporting

O médio uruguaio Manuel Ugarte foi esta segunda-feira confirmado como reforço do Sporting. O jogador assina contrato até 2026 e fica com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Ugarte já se tinha despedido dos adeptos do Famalicão esta tarde, clube com o qual fez a estreia no futebol europeu, referindo que "uma etapa especial" tinha acabado.

Depois de várias semanas em negociações, o Sporting chegou a acordo para a contratação do uruguaio, que foi um dos médios revelação da temporada passada na Liga portuguesa, que já está a treinar sob as ordens de Rúben Amorim.

O jogador de 20 anos referiu que representar o Sporting é "uma felicidade enorme" e que é um "salto enorme" na carreira.