Ugarte confortável com função ofensiva   

Médio jogou mais solto na seleção e é seguido pelo Tottenham

Ugarte foi uma das boas exibições da seleção uruguaia que empatou com o Japão com o médio numa posição mais ofensiva em relação ao papel que desempenha em Alvalade, mas onde também se sente confortável.

"A diferença é que estive mais solto e com um pouco mais de liberdade. Tentei pisar mais a área, no clube dedico-me à parte defensiva que também me faz crescer como jogador. Sinto-me confortável nas duas posições", destacou o atleta seguido pelo Tottenham que, de acordo com a imprensa inglesa, procura reforçar o meio campo.