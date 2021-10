Sporting sofre para vencer o Famalicão

JN Hoje às 21:46 Facebook

O Sporting, detentor do troféu, ganhou esta terça-feira ao Famalicão, por 2-1, em Alvalade, na segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga, numa partida em que acabou com o credo na boca.

O cronómetro marcava apenas 8 minutos, quando o médio uruguaio se estreou a marcar de leão ao peito e logo à anterior equipa. Um remate forte de fora da área, que desviou em Pickel e enganou Luiz Júnior.

Veja o golo de Ugarte (1-0):

Apesar de controlar o encontro, a formação leonina não conseguiu criar grandes situações para dilatar a vantagem e foi para a pausa com a vantagem mínima.

No segundo tempo, os leões continuar na mesma toada e Nuno Santos fez o 2-0, aos 61 minutos, numa recarga a defesa para a frente de Luiz Júnior, após primeiro remate de Sarabia.

Veja o golo de Nuno Santos (2-0):

O Famalicão não desistiu de lutar por um resultado melhor, e reduziu em cima dos 90 minutos. Rúben Lima lançou Pablo Jesus, Gonçalo Inácio ainda cortou a bola, mas esta sobrou para Heri, que não desperdiçou.

Veja o golo de Heri (2-1):

Logo de seguida, os famalicenses introduziram a bola na baliza leonina, por Riccieli, mas o lance foi anulado por fora de jogo.

Com este desfecho, o Sporting iguala os famalicenses na liderança do Grupo B, mas tem mais um jogo para disputar, frente ao Penafiel, e basta-lhe um empate para seguir para a Final Four.