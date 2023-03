Ugarte fica a saber esta quinta-feira se pode jogar   

Luís Antunes Hoje às 21:21 Facebook

Lesão no dedo será reavaliada. Ruben Amorim recebe três "reforços"

Manuel Ugarte vai ser esta quinta-feira reavaliado à lesão num dedo polegar, contraída durante o recente jogo da seleção do Uruguai e que motivou, inclusive, a substituição ao intervalo. O médio leonino será observado pelo departamento clínico e só depois saberá se está em condições de defrontar o Santa Clara, sábado (20.30 horas), em Alvalade. Ao que o JN apurou, as primeiras indicações apontam que o caso não será preocupante, mas só hoje haverá a garantia total.

Além de Ugarte, também Coates e Morita - sucessor do uruguaio no onze titular se o médio não jogar - voltam hoje a Alcochete, depois dos compromissos das seleções. Ontem, Ruben Amorim contou com mais três "reforços": Chermiti, Dário Essugo e Afonso Moreira, que estiveram na seleção de sub-19. Como Gonçalo Inácio já havia sido integrado, só ficará a faltar Fatawu, que jogou pelo Gana.

Matheus feliz por golo

Entretanto, Matheus Reis recebeu o prémio do golo do mês de fevereiro na Liga. Um remate de fora da área na goleada (5-0) dos leões ao Braga, na 18.ª jornada. "Não é fácil concorrer com os avançados, que fazem sempre bons golos, mas estou muito feliz", disse o brasileiro, recordando a ação: "Estava próximo da área e apareceu a oportunidade. Não pensei duas vezes e fiz aquele lindo remate".