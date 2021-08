Ugarte já deve marcar presença com o Vizela

Mais uma novela de verão que pode estar muito perto do fim. Manuel Ugarte, médio do Famalicão, já terá acordo para assinar com o Sporting. O uruguaio, de 20 anos, já se encontra em Lisboa a realizar os habituais exames médicos e deverá marcar presença na bancada de Alvalade para assistir à estreia leonina na Liga 2021/22.

O acordo para a transferência com o Famalicão ficou totalmente fechado ao longo desta sexta-feira, com o Sporting a comprometer-se a pagar de imediato 6,5 milhões de euros pelo jogador, mais cinco parcelas de dois milhões sempre que o jogador realizar 30 jogos a titular.

Na temporada transata, ao serviço dos famalicenses, Ugarte fez 20 partidas, nas quais marcou um golo. Na sua ainda curta carreira, o jovem representou Fénix (Uruguai) e Famalicão, chegando para colmatar a vaga deixada em aberto pela saída de João Mário para o Benfica e cumprir o desejo de Ruben Amorim.

Nesta temporada o médio já atuou oficialmente ao serviço do Famalicão, tendo jogado 18 minutos no triunfo contra o Estoril, a contar para a Taça da Liga.