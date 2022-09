Ugarte na mira do PSG

JN/Agências Hoje às 18:22 Facebook

Segundo o jornal francês, "Le 10 Sport", Ugarte está debaixo da mira do Paris Saint-Germain, para reforçar o emblema parisiense já no próximo mercado de inverno.

A publicação francesa menciona a boa relação do empresário Jorge Mendes, agente do médio do Sporting, com o PSG, o que pode facilitar uma eventual transferência.

Pelo Sporting, o uruguaio, avaliado em 15 milhões de euros, já realizou 46 jogos, marcou um golo e fez assistência para outros dois, desde que ingressou nos leões, no início da temporada passada.

Habitualmente utilizado no duplo pivô defensivo da equipa de Ruben Amorim, Ugarte é capaz de cumprir as funções de 6 e 8 no meio-campo e tem-se imposto no onze titular leonino, especialmente após as saídas de Matheus Nunes e João Palhinha.