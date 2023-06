Uisma Lima, o "Monstro", combate pela glória em Londres

Rui Almeida Santos Hoje às 15:31 Facebook

Dono de um registo impressionante no boxe, Uisma Lima vai enfrentar o irlandês Aaron McKenna, na sexta-feira, em Londres, num combate que lhe pode valer o título da World Boxing Council International Middle.

Não é à toa que Uisma Lima é conhecido nos ringues como "Monstro". Enquanto profissional de boxe, o luso-angolano soma por vitórias os dez combates em que participou enquanto profissional ao longo da carreira, oito deles por Knock-Out (KO).

"Sempre treinei duro, o meu ponto-chave é esse", conta o pugilista a partir de Londres, onde irá discutir o título da World Boxing Council International Middle.

Pela frente terá o irlandês Aaron McKenna, conhecido como "Silencer", que soma 16 vitórias em igual número de combates. "Ele tem mais experiência, porque já combateu lá fora. Tem um bom boxe e altura, mas eu tenho mais força e uma mais-valia por ser canhoto. O meu boxe é melhor do que o dele", atira o "Monstro", confiante.

Aos 30 anos, Uisma Lima, natural de Angola mas desde muito novo a viver no Porto, tem corrido a Europa às custas de uma carreira que lhe tem dado várias conquistas. Atualmente, ocupa o 71.º lugar do peso médio no ranking mundial, depois de vitórias em países como Espanha, País de Gales e Escócia.

Amante das artes marciais, paixão que partilha com os seus dois irmãos, Uisma Lima começou por fazer furor no MMA (Mixed Martials Arts), antes de se ter apaixonado pelo boxe.

"Comecei nas artes marciais com 18 anos, com o mestre Ricardo Lisboa. Aos 20 ou 21 anos, como queria só fazer boxe, falei com ele, que me apresentou o mestre Fernando Kinguell", com quem continua a trabalhar na Don Kinguell Academy.

Depois de dar os primeiros passos no boxe amador, passou a profissional em 2019 e, aos 30 anos, sente-se preparado para continuar na estrada em busca da glória na modalidade: "Só depende de nós dar tudo no treino para ficarmos o melhor possível. Fiz sempre isso e os resultados falam por si".

O combate entre Uisma Lima e Aaron McKenna está agendado para a próxima sexta-feira. Ele terá lugar no York Hall, Bethnal Green, em Londres, e será transmitido pelo canal britânico "Sky Sports".