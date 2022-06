Ukra e A. F. Porto promovem futebol

Jogador do Rio Ave e associação juntos em ação que visa cativar as crianças para a modalidade.

A Associação de Futebol do Porto (AFP) deu o pontapé de saída de uma campanha de promoção da modalidade nas escolas dos 18 concelhos dos distrito. E no Dia Mundial da Criança nada melhor que Ukra, jogador do Rio Ave, para ser embaixador da primeira ação, trazendo alegria e brincadeira para dezenas de jovens de Vila do Conde.

O avançado, conhecido pelas qualidades futebolísticas mas também pelos vídeos divertidos que publica nas redes sociais, mostrou-se como "peixe na água" na interação com as crianças. "Quando é para trabalhar sou muito sério, mas nos momentos que posso brincar mostro o meu lado infantil. Adoro crianças, tenho quatro filhas lá em casa, e poder dar estes momentos de alegria com futebol deixa-me muito feliz", disse Ukra.