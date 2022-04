Última jornada da Liga 3 com muito ainda por decidir

JN Hoje às 13:18 Facebook

O adeus à edição de estreia da Liga 3 promete emoções fortes, tanto na corrida pela subida à Liga 2, objetivo que a Oliveirense carimbou na ronda anterior, como na fuga à despromoção ao Campeonato de Portugal.

Com várias vagas ainda em aberto, os cenários em cima da mesa são diversos para cada clube, uns mais simples do que outros, e obrigam a contas, muitas contas, para se perceber o que está realmente em jogo no próximo fim de semana.

Na fase de subida, a Oliveirense já garantiu o primeiro lugar da Série 2, que lhe vale o regresso à Liga 2, na próxima época. Resta definir o segundo classificado, que dá acesso ao primeiro de dois play-off de promoção.

À U. Leiria basta um empate em Setúbal para o conseguir. Os sadinos, por sua vez, têm de bater os leirienses por mais de um golo de diferença, para ficarem com vantagem no confronto direto, e esperar que o Braga B não vença a Oliveirense. Já os arsenalistas necessitam de ganhar à Oliveirense e esperar que a U. Leiria perca no Bonfim, uma vez que perdem no confronto direto com os leirienses.

Na Série 1, está tudo ainda por definir. O Torreense tem o cenário mais favorável, já que depende apenas de si para garantir o primeiro lugar e, desse modo, subir à Liga 2. Uma vitória com o V. Guimarães B, já arredado destas contas, basta à equipa de Nuno Manta Santos, que também festejará a promoção caso Felgueiras e Alverca empatem no restante jogo do grupo.

As duas equipas defrontam-se no Ribatejo de ouvidos postos em Torres Vedras. Se o Torreense não vencer o V. Guimarães B, um triunfo do Felgueiras dar-lhe-á o primeiro lugar da série. No caso do Alverca, tem de vencer o Felgueiras e esperar que o Torreense perca com o V. Guimarães B para garantir o primeiro posto.

Na eventualidade de o V. Guimarães B ganhar na última jornada e o jogo entre Alverca e Felgueiras acabar empatado, os três clubes terminariam a Série 1 em igualdade pontual, todos com oito pontos. Nesse cenário, a vantagem é do Alverca, que seria segundo classificado pela diferença de golos nos jogos entre as três equipas.

Duas vagas por definir na fase de manutenção

Os cálculos perdem alguma complexidade quando olhamos para a fase de permanência da Liga 3. Com Oriental Dragon e U. Santarém já despromovidos ao Campeonato de Portugal, sobram duas vagas por definir.

O caso mais intrincado é o da Série 3. Com o Fafe já salvo, Canelas 2010, Lourosa e Anadia, separados entre si por apenas dois pontos, tentam salvar-se na última jornada.

Apesar de partir em último, ao Anadia basta uma vitória frente ao Fafe para festejar a permanência. Isto porque Canelas 2010 e Lourosa defrontam-se em Vila Nova de Gaia, com vários cenários em aberto. Para o Canelas 2010 um empate é suficiente para selar a permanência. Ao Lourosa bastará sempre fazer o mesmo resultado que o Anadia para se ver livre da despromoção.

Mais simples são as contas da Série 4. O Montalegre só necessita de pontuar em S. João de Ver para não ficar dependente do resultado do Pevidém com a Sanjoanense. Os minhotos apenas evitam o regresso ao Campeonato de Portugal se vencerem o seu jogo e o Montalegre perder.

Série 1

Torreense: termina no primeiro lugar se ganhar ao V. Guimarães B ou se Felgueiras e Alverca empatarem

Alverca: termina no primeiro lugar se ganhar em Felgueiras e o Torreense perder com o V. Guimarães B

Felgueiras: termina no primeiro lugar se ganhar ao Alverca e o Torreense não ganhar ao V. Guimarães B

V. Guimarães B: sem hipóteses de chegar ao primeiro e ao segundo lugar

Série 2

Oliveirense: promovida à Liga 2

U. Leiria: termina no segundo lugar se, pelo menos, empatar em Setúbal

Braga B: termina no segundo lugar se ganhar à Oliveirense e a U. Leiria perder com o Setúbal

V. Setúbal: termina no segundo lugar se ganhar à U. Leiria por mais de um golo e esperar que o Braga B não vença a Oliveirense

Série 3

Fafe: já garantiu a manutenção

Canelas 2010: garante a manutenção se, pelo menos, empatar com o Lourosa. Caso perca, mantém-se caso o Anadia não ganhe ao Fafe

Lourosa: garante a manutenção se ganhar ao Canelas 2010. Caso não ganhe, tem de, no mínimo, fazer o mesmo resultado que o Anadia com o Fafe

Anadia: garante a manutenção se ganhar ao Fafe. Se empatar, tem de esperar por uma derrota do Lourosa

Série 4

Sanjoanense: já garantiu a manutenção

S. João de Ver: já garantiu a manutenção

Montalegre: garante a manutenção se pontuar com o S. João de Ver ou se o Pevidém não ganhar à Sanjoanense

Pevidém: garante a manutenção se ganhar à Sanjoanense e o Montalegre perder com o S. João de Ver

Série 5

Cova da Piedade: já garantiu a manutenção

Amora: já garantiu a manutenção

Caldas: já garantiu a manutenção

U. Santarém: despromovido ao Campeonato de Portugal

Série 6

Real: já garantiu a manutenção

Oliveira do Hospital: já garantiu a manutenção

Sporting B: já garantiu a manutenção

Oriental Dragon: despromovido ao Campeonato de Portugal