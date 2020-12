Última jornada da Liga Europa sem grandes surpresas

JN Hoje às 22:32 Facebook

Na sexta e última jornada da Liga Europa não se registaram grandes surpresas quanto às equipas que seguem para os 16 avos de final. Arsenal foi a única equipa a vencer todos os jogos.

O Arsenal fez o pleno de vitórias na competição ao vencer, fora de portas, os irlandeses do Dundalk, por 4-2, o que lhe valeu a liderança destacada do Grupo B.

Também o Tottenham, orientado por José Mourinho, garantiu a primeira posição do Grupo J ao derrotar, em Inglaterra, os belgas do Antuérpia, por 2-0.

As equipas portuguesas, Benfica e S. C. Braga, falharam ambas o ataque ao primeiro lugar, que foi entregue aos escoceses do Rangers e aos ingleses do Leicester, respetivamente.

Os dois primeiros classificados de cada um dos 12 grupos - AS Roma, Young Boys, Arsenal, Molde, Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Rangers, Benfica, PSV Eindhoven, Granada, Nápoles, Real Sociedad, Leicester, S. C. Braga, AC Milan, Lille, Villarreal, Maccabi Telavive, Tottenham, Antuérpia, Dínamo Zagreb, Wolfsberger, Hoffenheim e Estrela Vermelha - juntam-se às oito equipas que caíram da Liga dos Campeões - Salzburgo, Shakhtar Donetsk, Olympiacos, Ajax, Krasnodar, Brugge, Dínamo Kiev e Manchester United - nos 16 avos de final da Liga Europa, cujo sorteio está marcado para segunda-feira, dia 14, pelas 12 horas.

Resultados da sexta jornada da Liga Europa:

Grupo A

CSKA Sófia-AS Roma*, 3-1

Young Boys*-Cluj, 2-1

Grupo B

Dundalk-Arsenal*, 2-4

Rapid Viena-Molde*, 2-2

Grupo C

Bayer Leverkusen*-Slavia Praga*, 4-0

Hapoel Beer-Sheva-Nice, 1-0

Grupo D

Standard Liège-Benfica*, 2-2

Lech Poznan-Rangers*, 0-2

Grupo E

PSV Eindhoven*-Omonia, Chp, 4-0

PAOK Salónica-Granada*, 0-0

Grupo F

Nápoles*-Real Sociedad*, 1-1

Rijeka-AZ Alkmaar, 2-1

Grupo G

S. C. Braga*-Zorya Luhansk, 2-0

Leicester*-AEK Atenas, 2-0

Grupo H

Sparta de Praga-AC Milan*, 0-1

Celtic-Lille*, 3-2

Grupo I

Maccabi Telavive-Sivasspor, 1-0

Villarreal*-Qarabag, adiado

Grupo J

Tottenham*-Antuérpia*, 2-0

Ludogorets-LASK, 1-3

Grupo K

Wolfsberger*-Feyenoord, 1-0

Dinamo Zagreb*-CSKA Moscovo, 3-1

Grupo L

Slovan Liberec-Estrela Vermelha*, 0-0

Hoffenheim*-Gent, 4-1

* Apurados para os 16 avos de final