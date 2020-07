Última jornada da Liga já tem horários

JN Hoje às 20:24 Facebook

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional anunciou esta segunda-feira os horários dos jogos da 34.ª e última jornada da Liga. Com o título já entregue ao F. C. Porto, resta definir o apuramento para a Liga Europa, que foi agendado para sábado, e as descidas à LigaPro, marcadas para domingo.

Os dragões conquistaram o campeonato nacional de 2019/20 e o correspondente acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões. Já o Benfica tem garantido o segundo lugar e a entrada na 3.ª pré-eliminatória.

Mas no que toca à Liga Europa quatro equipas lutam ainda por três lugares. A terceira posição, que dá acesso direto à fase de grupos, está a ser disputada por Sporting (defronta na terça-feira o aflito V. Setúbal) e Braga (perdeu esta segunda-feira 1-0 com o Tondela).

O emblema que ficar em quarto segue para a terceira pré-eliminatória e o quinto classificado (vaga disputada por Famalicão e Rio Ave) apura-se para a segunda pré-eliminatória, uma vez que F. C. Porto e Benfica são finalistas da Taça de Portugal e têm lugar na Champions.

Por isso, todos os encontros que envolvem as equipas com aspirações na Liga Europa estão agendados para o próximo sábado, sendo que Marítimo-Famalicão e o Boavista-Rio Ave estão marcados para as 19 horas, enquanto, pelas 21.15 horas, se realizam os dois jogos grandes da última ronda, Benfica-Sporting e S. C. Braga-F. C. Porto.

Para domingo, pelas 19.30 horas, ficou guardada a decisão da equipa que acompanha o Desportivo das Aves na despromoção à LigaPro. E são três os candidatos à ficar com a "fava": Vitória de Setúbal, Portimonense e Tondela (triunfo sobre o Braga colocou-o a um ponto da permanência).

A jornada arranca na sexta-feira, dia 24, com encontros que já não decidem nada, a não ser alguma mudança de posição na tabela sem qualquer consequência.

Eis o calendário da 34.ª e última jornada da Liga:

Sexta (24/07) - Santa Clara-V. Guimarães (19 h - SportTV), Gil Vicente-P. Ferreira (21.15 h - SportTV).

Sábado (25/07) - Marítimo-Famalicão (19 h - SportTV), Boavista-Rio Ave (19 h - SportTV), Benfica-Sporting (21.15 h - BTV), Braga-F. C. Porto (21.15 h - SportTV).

Domingo (26/07) - Portimonense-Aves (19.30 h - SportTV), V. Setúbal-Belenenses (19.30 h - SportTV), Moreirense-Tondela (19.30 h - SportTV).