Última memória de Paulo Gonçalves para ajudar menino de Esposende

A onda de solidariedade para ajudar o Serginho, um menino de Esposende que a 6 de junho de 2019 foi atropelado e ficou com 95% de incapacidade, ganhou reforços de peso. Desta vez, Sofia Gonçalves, mulher do piloto português Paulo Gonçalves, que na passada edição do Dakar faleceu em prova, doou uma camisola do marido para ajudar na causa. O campeão de Fórmula E António Félix da Costa foi uma das pessoas que já contribuiu.

Por vezes, a vida prega-nos partidas. Os objetivos são roubados, os sonhos desvanecem e o caminho torna-se difícil de percorrer. Esta visão turva e escura do futuro fez parte do dia-a-dia dos pais de Sérgio Fernandes, um menino de Esposende que a 6 de junho de 2019, à porta de casa dos avós, em Palmeira de Faro, Esposende, foi atropelado, esteve dias a fio em coma e até foi dado como apto para doar órgãos.

Só que é nas maiores adversidades que se revelam os grandes guerreiros e depois de muita luta, Serginho, de 13 anos, como é tratado carinhosamente por todos que o rodeiam, contrariou as previsões e, apesar de ter uma incapacidade de 95%, ainda continua a alimentar a fé e esperança dos pais, familiares e amigos que se foram juntando à causa.

Apenas o pai do pequeno Sérgio trabalha, sendo que a mãe deixou o emprego como operária têxtil para se dedicar inteiramente ao filho. A página de Facebook "Juntos pelo Serginho", que já conta com mais de 26,9 mil seguidores tem sido uma das grandes fontes de ajuda e, agora, sensibilizada pela história de superação do conterrâneo, Sofia Gonçalves, mulher do piloto português Paulo Gonçalves, decidiu doar uma camisola do marido.

O objetivo é juntar 20 mil euros, numa doação que está a decorrer na plataforma gofundme, sendo que quem contribuir monetariamente para esta causa, habilita-se a ganhar a camisola original de Paulo Gonçalves. Joaquim Rodrigues Jr. cunhado do ex-piloto também já publicou um vídeo nas redes sociais a associar-se à onda solidária.

António Félix da Costa já contribuiu

Em apenas um dia, a campanha de angariação de fundos já arrecadou 1645 euros (até ao momento de publicação deste artigo), sendo que António Félix da Costa, que no ano anterior se tornou no primeiro português a vencer o campeonato de Fórmula E contribuiu com 500 euros.



Quem quiser contribui pode fazê-lo através deste link ou pelo IBAN PT 0050 0007 0000 0050 0021 2272 3.