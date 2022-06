Último jogo da temporada coroa rei da Taça A. F. Porto

São Lourenço do Douro e Vila Caiz procuram levantar o troféu pela primeira vez na história.

O último jogo da época 2021/22 vai opor hoje o São Lourenço do Douro ao Vila Caiz para decidir quem é o novo rei da Taça A. F. Porto, garantindo assim uma vaga na próxima edição da Taça de Portugal.

O encontro será disputado no Estádio Dr. Machado de Matos (17 horas, Porto Canal), em Felgueiras, onde as duas equipas procuram vencer pela primeira vez o troféu na história, numa altura muito desgastante. Nesta fase têm mais de 40 jogos realizados.

O São Lourenço do Douro, do Marco de Canaveses, está a protagonizar uma ´época de sonho, uma vez que, conquistou a Divisão de Honra e, na Taça da A. F. Porto, eliminou o Arcozelo e cinco equipas do patamar superior (Vilarinho, Vila, S. Pedro da Cova, Candal e Ermesinde) para chegar ao jogo decisivo, tendo marcado 12 golos e sofrido apenas um.

Já o Vila Caiz teve um ano mais complicado, na Divisão de Elite, mas garantiu a permanência, no play-off de manutenção, enquanto na Taça deixou pelo caminho SC Rio Tinto, Atlético Rio Tinto, Aves 1930, Castêlo da Maia e Marco 09. No S. Lourenço do Douro não jogam JP, Nando e Hugo Lopes (lesionados), enquanto os amarantinos não contam com Abraham, Renderson, Kevin e Sebastian.

Hoje vamos ver quem sucede ao Pedroso, o vencedor da edição da época passada da Taça A. F. Porto.

Pedro Monteiro, treinador do São Lourenço do Douro

"É um dos jogos mais importantes da história do clube. Queremos fazer um jogo inteligente por essa vai ser a chave para vencer"

José Oliveira, treinador do Vila Caiz

"É gratificante ver a alegria que as pessoas do Vila Caiz sentem neste momento. Queremos dar-lhe o prémio que merecem"