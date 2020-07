Um Aves que nunca mais conseguiu levantar voo

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 18:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Desde a subida de divisão em 2017, à conquista da Taça de Portugal em 2018 e agora à descida de divisão, o percurso do Aves na Liga portuguesa tem sido atribulado. Problemas recentes com a SAD colocam o clube numa situação complicada, com a própria existência em risco.

Em 2015, o Desportivo das Aves encontrava-se numa situação débil. A SAD tinha dívidas avultadas e o futuro do clube era uma grande incógnita. A Galaxy Believers, empresa de capitais chineses, comprou 70% da SAD a troco de cerca de 750 mil euros. Wei Zhao, um dos proprietários, tornou-se numa das figuras principais do clube avense.

Os novos donos da SAD pretendiam até construir um novo centro de treinos, que custaria cerca de 3,5 milhões de euros, e prometia vários investimentos no plantel. O brasileiro Luiz Andrade tornou-se presidente da SAD e sempre garantiu que o clube não era rico, mas que conseguia obter receitas através de publicidades, contratos televisivos e de uma parceria com o Shanghai Shenhua, da China.

Da conquista da Taça de Portugal à descida de divisão

Embora a construção do centro de treinos não tenha sido concretizado, na primeira época após a subida o Aves fez um investimento elevado na contratação de jogadores. Apesar de a grande maioria ter sido a custo zero, o pagamento de salários era avultado. A equipa era praticamente toda nova, com mais de 22 jogadores a terem sido contratados. Nomes como Ryan Gauld, Vítor Gomes, Falcone, Defendi, Nildo Petrolina, Fariña e Derley tornaram-se nas figuras principais do clube.

O clube passou por algumas dificuldades iniciais, começando a época com Ricardo Soares como treinador, tendo sido substituído por Lito Vidigal, que foi mais tarde despedido. José Mota foi o terceiro e último treinador nesse ano. Mas essa temporada foi de um sucesso enorme para a equipa de Santo Tirso.

O Aves terminou no 13.º lugar da Liga portuguesa, mas o grande destaque foi para a conquista da Taça de Portugal frente ao Sporting de Jorge Jesus. Este investimento iria ser suportado pelo apuramento para a Liga Europa. No entanto, o dossier de candidatura deveria ter sido entregue à UEFA até finais de dezembro e não foi, logo, o Aves não participou nas competições europeias.

Na época seguinte o Aves terminou no 14.º lugar, apenas a seis pontos da descida de divisão. Com o pouco retorno financeiro ao investimento feito em 2017 e com o custo que foi despedir três equipas técnicas, a SAD começou a investir cada vez menos e a acumular dívidas. Dívidas essas que se acentuaram na presente temporada.

Salários em atraso e a taça que desapareceu

A temporada de 19/20 para o Desportivo das Aves começou da pior forma. Esteve 11 jogos sem conseguir vencer e a contestação à equipa e SAD foi aumentando. O plantel do Aves era curto em qualidade, especialmente se comparado àquele que conquistou a Taça de Portugal.

Em dezembro, o clube deixou de pagar salários e, volvidos três meses, vários jogadores começaram a rescindir contrato. Sem capacidade financeira para contratar mais atletas, o clube viu-se forçado a utilizar jogadores de escalões inferiores para conseguir competir e suportar as constantes rescisões. No encontro da passada terça-feira frente ao Benfica, o Aves utilizou o 43.º jogador na Liga portuguesa.

As derrotas foram-se somando e em junho houve eleições entre duas listas. A vencedora foi encabeçada por António Freitas, que chegou a referir que ia sempre priorizar o diálogo com a SAD, de forma a procurar garantir uma estabilidade financeira. Os salários em atraso continuavam a ser um problema, tendo Freitas explicado que isso violava o protocolo entre o clube e SAD.

Já em julho, o discurso de Estrela Costa caiu como uma bomba no futebol português. A mesma explicou que o clube se encontrava com a apólice de seguros anulada e que sem isso a equipa não conseguia treinar ou competir. A mesma referiu que as receitas dos jogos contra o F. C. Porto e Benfica iriam ajudar bastante o clube, mas tais não foram obtidas devido à situação sanitária atual. "Temos um problema de tesouraria, fruto do que se passa no mundo. A Liga tem vontade de ajudar os clubes, mas não pode assumir a responsabilidade financeira de um clube", disse, em declarações à Sport TV.

Os últimos dois jogos do campeonato, frente a Benfica e Portimonense, ficaram em risco de não acontecerem, mas o clube conseguiu pagar algumas dívidas da SAD, avaliadas em 50 mil euros, e o jogo frente ao Benfica prosseguiu. Os problemas continuaram quando dois médicos foram despedidos por telefone por autorizarem que se realizassem os testes à covid-19, contra a vontade da SAD.

No dia de jogo frente ao Benfica, as chaves do autocarro que transporta a equipa desapareceram e os jogadores tiveram mesmo de ir de carro para o encontro. As portas do estádio estavam trancadas e o clube teve de chamar a polícia para arrombar com as mesmas de forma a poder entrar. Na passada terça-feira foi também sabido que o troféu da Taça de Portugal desapareceu da zona de entrada do estádio.

Guilherme Aguiar, antigo diretor executivo da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), referiu, em declarações à agência Lusa, que a LPFP deve garantir que os clubes têm as posses que dizem ter. Questionou a entidade reguladora das receitas de transferências e reforça a importância da existência de uma fiscalização da identidade dos investidores e da garantia do pagamento de salários.

Aguiar refere que o clube fundador tem uma margem de manobra muito limitada, não conseguindo intervir visto que a SAD tem o capital que o clube disponibilizou.

Pagamento das dívidas ou um novo começo

O futuro parece estar complicado para o Aves. A equipa fez um forte investimento após a subida e planeava alcançar grandes voos em Portugal e, eventualmente, na Europa. Mas esse investimento foi uma, se não a principal causa para a débil situação financeira da equipa atualmente, visto que se mostrou ter sido excessivo e mal planeado. A SAD tem dívidas a vários fornecedores e o objetivo é que o jogo frente ao Portimonense seja realizado. Caso contrário, a penalização pode ser grave.

Estima-se que sejam quase 4 milhões de euros que a SAD tem de dívidas imediatas. Terá de arranjar um investidor que consiga salda-las para se conseguir inscrever na II Liga na próxima temporada. Na impossibilidade disso, o clube poderá descer até à última divisão em Portugal e começar tudo de novo.