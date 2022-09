Um Benfica assim só há 40 anos

O Benfica de Roger Schmidt está a realizar um arranque de temporada fulgurante, com dez triunfos consecutivos. A última vez que isto aconteceu foi em 1982/83, com Sven-Göran Eriksson no comando

As águias estão a realizar um dos melhores inícios de temporada da história e, entre Liga dos Campeões e Liga, já somam dez triunfos consecutivos. Este registo histórico começou com o triunfo caseiro contra o Midtjylland, seguindo-se vitórias contra Arouca, Midtjylland novamente, Casa Pia, Dínamo Kiev (duas vezes), Boavista, Paços de Ferreira, Vizela e Maccabi Haifa.

Neste período os encarnados marcaram 27 golos e sofreram cinco vezes.

A última vez que esta marca foi registada aconteceu há 40 anos, na temporada 1982/83, na qual o Benfica registou 15 vitórias consecutivas no arranque, entre Liga, Taça UEFA e Taça de Portugal. Nesse ano a equipa de Eriksson venceu as provas internas e perdeu a Taça UEFA, numa final a duas mãos, contra os belgas do Anderlecht (0-0-1 e 1-1).

Para se perceber a dimensão deste feito, a última vez que as águias conseguiram dez vitórias seguidas, sem ser no arranque de época, foi em 2015/16, quando Rui Vitória era o treinador principal.

Na prática, o Benfica de Roger Schmidt ainda não venceu nada, mas este arranque auspicioso deixa água na boca aos adeptos benfiquistas para os possíveis dividendos que a equipa técnica do alemão possa conseguir no final da temporada.