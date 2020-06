Um brinde "Caro" que deu a vitória ao Atlético de Madrid

JN Ontem às 23:39 Facebook

Com um golo já depois do minuto 80, o Atlético de Madrid venceu o Valladolid (1-0), este sábado, no Wanda Metropolitano, em jogo a contar para a 30.ª jornada da liga espanhola. Caro, guarda-redes do Valladolid, saiu em falso e Vitolo aproveitou para marcar o único golo do jogo.

Em jogo a contar para a 30.ª jornada da liga espanhola, o Atlético de Madrid, com o português João Félix a titular, não teve tarefa fácil. Numa primeira parte em que os colchoneros estiveram de pontaria desajustada, só o avançar do relógio trouxe um domínio cada vez mais vincado por parte do emblema da capital.



Após o descanso, o Atleti pressionou ainda mais, mas o golo da vitória surgiu apenas ao minuto 81. O guarda-redes Caro atrapalhou-se após a cobrança de um canto e Vitolo aproveitou, ao cabecear certeiro e conquistar o tão desejado alívio para Simeone e companhia.



Com este resultado, o Atlético chega aos 52 pontos. O Sevilla tem a mesma pontuação, porém possui uma vitória a mais. Os comandados de Simeone voltam a jogo na próxima terça-feira, para enfrentar o Levante, fora de casa. Já o Valladolid mantém-se no 15.º lugar, com 33 pontos.