Um caixão reacende a rivalidade entre Varzim e Rio Ave

A despromoção dos vila-condenses à Liga 2 foi festejada pelos poveiros. Em troca de provocações, pagou um caixão que acabou queimado no relvado do estádio do Varzim.

Na próxima época, e pela primeira vez desde 2008, Rio Ave e Varzim vão voltar a defrontar-se em jogos oficiais e reacender uma grande rivalidade entre dois clubes de cidades vizinhas. O problema para os vila-condenses é que esse reencontro será na Liga 2, depois de verem confirmada a despromoção após derrota com o Arouca, e esse facto foi festejado pelos adeptos do Varzim.

Depois de consumada a descida do Rio Ave, os poveiros deixaram um caixão na rotunda do Estádio dos Arcos, que, horas mais tarde, acabaria queimado no relvado do estádio do... Varzim, e com uma bandeira do emblema poveiro no interior.

O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais.