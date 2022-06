Um centenário decidido em manter a mística

Rui Almeida Santos Hoje às 17:28 Facebook

Cucujães celebra 100 anos num cenário de grande exigência mas mostra-se empenhado em continuar a honrar o passado.

"Não há anos ideais para descer de divisão, mas este não era mesmo". Pela vila de Cucujães, no concelho de Oliveira de Azeméis, o desabafo de Zé Carlos, treinador da equipa principal, será partilhado por todos. No mês em que celebrou o centenário, o clube viu confirmada a queda da Divisão de Elite, desfecho que espelha as "dores de crescimento" de um "plantel extremamente jovem num campeonato extremamente competitivo".

No entanto, o técnico não se arrepende da aposta. "Os jogadores cresceram em competição e isso traz alguns dissabores, mas é excelente ver a evolução deles", realça, acreditando que essa aposta ajuda a que "a mística do clube não acabe".