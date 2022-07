Um centro de excelência que vai além da canoagem

Rita Sousa Hoje às 12:12 Facebook

Clube Náutico de Fão concilia vertente desportiva e escolar, fomentando a cidadania e o bem-estar.

Desde 2020 que o Clube Náutico de Fão (CNF) é um centro de excelência em Portugal. Opera num ecossistema orientado para o êxito dos atletas, de forma inclusiva com as famílias. O atual vice-campeão nacional e regional de esperanças e bicampeão nacional das "Primeiras Pagaiadas" providencia acompanhamento ao estudo nas próprias instalações e numa sala em Esposende, fruto de uma parceria com o centro de estudo "Ás de Saber", onde três professores auxiliam os jovens atletas