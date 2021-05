Um dérbi da capital com raízes no país profundo

Eduardo Pinto Hoje às 13:03 Facebook

Depois de garantido o título de campeão, o Sporting vai este sábado à Luz tentar dar mais um passo no agora almejado percurso sem derrotas na Liga deste ano.

Os de Alvalade vão sem outra pressão que não seja a da histórica rivalidade, a mesma que move o Benfica, embora as águias ainda tenham o foco no, possível mas pouco provável, segundo lugar. As emoções do dérbi sem público nas bancadas transferem-se para casa dos adeptos ou locais onde se possa ver a bola sem comprometer as normas de prevenção da pandemia de covid-19. É o que vai acontecer esta tarde na sportinguista aldeia de Parambos, no concelho de Carrazeda de Ansiães, e na benfiquista Ervedosa do Douro, em São João da Pesqueira.

A época desiludiu mas a paixão continua viva