"Um dos jogadores mais geniais". As reações à morte de Chalana

"Pequeno génio", "uma grande figura do futebol português" e "ídolo" são algumas expressões utilizadas para lembrar o antigo futebolista Fernando Chalana, que morreu esta quarta-feira, aos 63 anos.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma mensagem a lamentar a partida do ex-jogador do Benfica. "O Presidente da República recorda Fernando Chalana, que tanto contribuiu para o prestígio internacional do Futebol Português, apresentado os seus sinceros pêsames à Família e àquelas entidades desportivas, que serviu, com dedicação e entusiasmo, durante tantos anos", pode ler-se.

Ainda na Dinamarca, onde o Benfica defrontou o Midtjylland na terça-feira, Rui Costa reagiu à morte de Fernando Chalana. Sem conseguir esconder a emoção, o líder dos encarnados recordou a "paixão" daquele que foi o seu último treinador, em 2008, antes de terminar a carreira.

"Estamos a falar daquele que todos nós consideramos o maior génio do futebol português. Enquanto presidente tudo farei para que a memória dele esteja bem presente em todos os benfiquistas. Todos nós que vivemos o clube temos memória de Chalana, cada um à sua maneira, quanto mais não seja como adepto, por vê-lo fazer tanta coisa boa que fez nos campos, disse Rui Costa à BTV.

Bernardo Silva, do Manchester City e formado no Benfica, disse que Fernando Chalana é um amigo que guardará para sempre.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bernardo Carvalho E Silva (@bernardocarvalhosilva)

Fernando Santos confessou a "enorme alegria" que sentia sempre que defrontava Fernando Chalana, recordando com "muita saudade" o antigo futebolista. "Foi um enorme prazer vê-lo jogar, foi um dos maiores jogadores portugueses de sempre. Foi um enorme orgulho defrontá-lo, um dos jogadores que mais dificuldades me criou em campo. Era sempre uma alegria enorme jogar contra ele", disse o selecionador português, numa mensagem publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Também Paulo Futre lamentou a perda da sua "maior referência e inspiração", através de uma publicação nas suas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Paulo Futre (@futre)

"O meu grande ídolo, Fernando Chalana, faleceu hoje. O pequeno grande génio. Sempre será a minha maior referência e inspiração. Os meus mais sinceros pêsames para a família. Até sempre Mito", escreveu o ex-jogador que representou Sporting, F. C. Porto e Benfica, além de Atlético de Madrid e AC Milan, entre outros clubes estrangeiros.

O Sporting reagiu à morte do jogador com uma fotografia em que Chalana está com o internacional português Jordão, vestindo a camisola da seleção nacional, e com uma mensagem de elogio a "uma grande figura do futebol português".

Uma grande figura do futebol português.



Descansa em paz, Fernando Chalana pic.twitter.com/N7XI0OTfhu - Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) August 10, 2022

Também o F. C. Porto recordou "duelos" entre os clubes com Chalana em campo, acrescentando, "descansa em paz, Fernando Chalana".

Duelos que também fazem parte da nossa história. Descansa em paz, Fernando Chalana.#FCPorto pic.twitter.com/SsKYV2PLWY - FC Porto (@FCPorto) August 10, 2022

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, lamentou a morte de "um dos jogadores mais geniais do futebol português", numa publicação na rede social Twitter, acompanhada de uma foto de Chalana.

"Fernando Chalana faleceu esta madrugada. Um dos jogadores mais geniais do futebol português deixou-nos aos 63 anos. O seu futebol inspirou jovens gerações e despertou paixões pela modalidade. Manifesto as mais profundas condolências à família, amigos e ao SL Benfica", escreveu o governante.

Fernando Chalana faleceu esta madrugada. Um dos jogadores mais geniais do futebol português deixou-nos aos 63 anos. O seu futebol inspirou jovens gerações e despertou paixões pela modalidade.

Manifesto as mais profundas condolências à família, amigos e ao SL Benfica. pic.twitter.com/2mAqSHJ6ER - João Paulo Correia (@jpcorreia_sejd) August 10, 2022

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, recordou Chalana como "um dos melhores jogadores da história" do futebol português.

"Chalana foi indiscutivelmente um dos melhores jogadores da história do nosso futebol e um nome que distinguiu Portugal no Mundo. Lembro particularmente as suas exibições no Campeonato da Europa de 1984. Com o seu desaparecimento, o desporto e o futebol português perdem uma referência mítica. Jogador venerado nas quatro linhas e por todos os adeptos do futebol, Chalana foi um ser humano de qualidades excecionais", declarou o dirigente uma nota divulgada no site da FPF, exprimindo "profunda tristeza".

Fernando Gomes lembrou que "o 'pequeno génio' espalhou magia e arte pelos campos de futebol, deliciou os adeptos com a sua fantasia, conquistou a admiração de todos os apaixonados do desporto e foi merecidamente elevado à dimensão de ídolo".

O Belenenses lembrou a ligação do "genial" futebolista ao clube, cujas cores vestiu em 1990/91. "Partiu aos 63 anos Fernando Chalana, futebolista genial que se destacou no Euro84 ao serviço da equipa de todos nós e que defendeu a camisola do Belenenses na temporada 1990/91, na qual disputou 14 partidas" , assinalou o emblema do Restelo em comunicado.

O radialista Pedro Ribeiro, conhecido adepto do Benfica, também não escondeu a tristeza pela morte de Chalana, a quem apelida de "Lenda Absoluta", numa publicação no Instagram.