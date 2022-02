Um empate bem clássico no duelo mais explosivo

Leões tiveram vantagem de dois golos, mas reação azul e branca deixou tudo na mesma no topo. Dragões falham recorde de triunfos consecutivos.

Um jogo com momentos espetaculares, golos de alto nível e incerteza no resultado até, literalmente, ao último segundo não merecia um prolongamento destes. Tal como na primeira volta em Alvalade, dragões e leões empataram, mas o resultado final fica abafado pela enorme confusão que se gerou no relvado do Estádio do Dragão, com agressões entre atletas e staff das duas equipas.

Muitos relatórios e acusações se vão escrever nos próximos dias sobre um dos clássicos mais explosivos dos últimos anos. Não faltarão, seguramente, processos disciplinares e castigos para os envolvidos e o jogo ficará, claro, para segundo plano, no que também já se poderá considerar um clássico do futebol português.