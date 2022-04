Um empate morno na ressaca europeia

Guerreiros entram bem nas duas partes, mas não colhem frutos. Equilíbrio nas oportunidades e no futebol jogado.

Quatro dias após a despedida da Liga Europa, o Sporting de Braga não foi além do empate (0-0) no reduto do Estoril, resultado que o deixa praticamente sem hipóteses de ainda chegar ao terceiro lugar, mas que também o ajuda a reforçar o quarto posto. Já a equipa canarinha falhou a subida ao sétimo lugar, porém o ponto somado permite-lhe consolidar uma situação classificativa já de si tranquila.

Sem Iuri Medeiros, que ficou em reflexão depois de ter sido expulso em Glasgow, a equipa minhota apresentou quatro mexidas no onze, ainda que as principais novidades tenham sido as estreias, na segunda parte, de mais dois jovens, sob a chancela de Carlos Carvalhal: Kodisang e Edu.