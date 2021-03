Um "Ferrari" para o meio-campo do Portimonense

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 16:54 Facebook

Giannelli Imbula é o mais recente reforço do Portimonense. O médio, de 28 anos, foi esta terça-feira apresentado pelo clube algarvio, mas só poderá jogar no campeonato na próxima temporada.

O "Ferrari" Giannelli Imbula já tem uma nova garagem onde estacionar. O internacional congolês, que em 2015/16 representou o F. C. Porto - na altura custou 20 milhões de euros e foi apelidado de Ferrari por Julen Lopetegui -, assinou contrato até junho de 2022 com o Portimonense, mas uma vez que as inscrições na Liga estão fechadas, só vai poder jogar na próxima temporada. Ainda assim, as expectativas estão no máximo.

"Estou feliz por ter aceite o convite do Portimonense, embora tivesse sido contactado por outros clubes. O que me fez aceitar o convite foi o projeto que me foi apresentado, o que me agradou. Já conhecia o país, uma vez que já representei o Futebol Clube do Porto", começou por referir.

Já a trabalhar no relvado algarvio para recuperar os índices físicos após uma passagem pouco feliz pela Rússia, onde alinhou em apenas um jogo pelo FK Sochi, Imbula realçou que as instalações dos alvinegros "estão ao nível dos grandes clubes e isso traduz uma grande aposta da SAD no futuro".

Desde que saiu de Portugal, o internacional congolês contou com passagens pelo Lecce, o Rayo Vallecano, o Toulouse e o Stoke City. Segue-se o Portimonense, que atualmente ocupa a 11.ª posição do campeonato, com 23 pontos.