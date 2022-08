Um golo do outro mundo em jogo dos sub-12 no Brasil

JN Hoje às 15:52 Facebook

Jovem jogador do Esporte Clube União apontou um golo do outro mundo num jogo do escalão sub-12.

É impossível ficar indiferente a este golo. Davi Luiz, do Esporte Clube União, recebeu a bola de um lançamento lateral, ultrapassou três adversários com igual número de chapéus e, sem nunca deixar a bola bater no chão, rematou para um golo de antologia.

Aos 12 anos, o jovem terá apontado um dos melhores golos da carreira, que se candidata automaticamente ao "Prémio Puskas" de 2022. O melhor é ver por si mesmo.