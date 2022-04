Um hino ao futebol e Man. City mais perto da final

JN Hoje às 22:17 Facebook

"Cityzens" batem Real Madrid (4-3) na primeira mão das meias-finais e um empate no Santiago Bernabéu chega para voltarem a disputar a final.

O Manchester City ficou, esta terça-feira, mais perto de marcar presença na final da Liga dos Campeões pela segunda época consecutiva. A jogar em casa, a equipa de Pep Guardiola derrotou o Real Madrid, por 4-3, e tem uma vantagem mínima para defender na próxima semana, em Madrid.

Num jogo de loucos, os "cityzens" já venciam por 2-0 aos 11 minutos (golos de De Bruyne e Gabriel Jesus), mas o coletivo fortíssimo do campeão inglês teve resposta à altura das individualidades dos "merengues", com destaque para Benzema, que voltou a sobressair.

O avançado francês reduziu ainda na primeira parte, antes de Foden repor o avanço de dois golos para o City.

Em jogo de parada e resposta, foi Vinícius Júnior a brilhar a seguir, ao finalizar com sucesso depois de galgar meio campo até à baliza de Ederson.

O melhor golo da noite, contudo, teve a assinatura de Bernardo Silva, com um remate indefensável para Courtois.

O 4-2 era prometedor para as aspirações do Manchester City, que desperdiçou várias oportunidades, só que uma bola no braço de Laporte permitiu a Benzema bisar e consumar o resultado final, através de uma grande penalidade.

A segunda mão está marcada para o Santiago Bernabéu, onde o Real Madrid está obrigado a ganhar para garantir a presença na final de Paris. Ao City, o empate chega.