Um mal menor que reaviva muitas memórias

O que poderia ter sido uma noite histórica para o futebol português, pela possibilidade de, pela primeira vez, três clubes lusos avançarem para os oitavos de final da Champions, transformou-se numa enorme desilusão para o Sporting, que por pouco não virou um pesadelo total.

A derrota com o Frankfurt deixou o leão em sério risco de ser afastado das competições europeias. Valeu-lhe um golo fora de horas de Hojbjerg, que deu a vitória no Grupo D ao Tottenham e atirou o Marselha para o último posto, com o Sporting a segurar o terceiro lugar e a seguir para a Liga Europa.