Um olho em Arouca e outro no recorde de André Villas-Boas

Nuno A. Amaral Hoje às 20:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Conceição procura, no jogo deste domingo, o 16.º triunfo seguido na Liga portuguesa, o que lhe permitirá igualar um registo histórico da época 2010/11

Será a última das preocupações de Sérgio Conceição, pois o próprio já disse uma série de vezes que as vitórias só servem para chegar a troféus. Não há, no entanto, como fugir a um registo que está perto de se tornar histórico: se a equipa portista ganhar este domingo em Arouca, o técnico igualará o recorde do clube, na posse de André Villas-Boas, chegando aos 16 triunfos seguidos no campeonato.

Mais importante ainda, ficará a apenas uma vitória de bater essa marca, o que, a confirmar-se, significará um passo talvez decisivo rumo à conquista do título, tendo em conta que a próxima partida é com o Sporting, rival mais direto dos dragões na corrida pelo primeiro lugar.